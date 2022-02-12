Марш єдності за Україну відбувається в Києві. Фото: nationalcorps.org

https://racurs.ua/ua/n166969-marsh-iednosti-za-ukrayinu-rozpochavsya-u-kyievi-translyaciya.html

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«Марш єдності за Україну» стартував у Києві в суботу, 12 лютого.

Розпочався захід о 14.00 в парку Шевченка. Організатори заявляли, що таким чином хочуть продемонструвати здатність українців об'єднуватися та чинити опір. Вони закликали брати з собою на марш синьо-жовту символіку. Анонс маршу був опублікований на сторінці «Руху опору капітуляції» у Facebook.

Не важливо, яку політичну силу кожен із нас підтримує, до яких організацій чи економічних переконань відносить себе. Зараз важливо всім разом виступити на захист України, — зазначали організатори.

Як відомо, ситуація довкола України зараз неспокійна. Представники США та Євросоюзу заявляють про можливість російського вторгнення. Тим часом Росія зосередила сотні тисяч військових, танки, артилерію, ракетні системи та авіацію з боку східного кордону України, Білорусі та в окупованому Криму.

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Нагадаємо, 6 лютого іноземці, які проживають в Україні, провели в центрі Києва акцію на підтримку нашої держави проти російської агресії — «Міжнародний марш єдності на підтримку України» (Internatinoal Unity March for Ukraine). У ході взяли участь кілька сотень осіб.