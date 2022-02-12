Марш единства за Украину проходит в Киеве. Фото: nationalcorps.org

https://racurs.ua/n166969-marsh-edinstva-za-ukrainu-nachalsya-v-kieve-translyaciya.html

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«Марш единства за Украину» стартовал в Киеве в субботу, 12 февраля.

Началось мероприятие в 14.00 в парке Шевченко. Организаторы заявляли, что таким образом хотят продемонстрировать способность украинцев объединяться и сопротивляться. Они призвали брать с собой на марш сине-желтую символику. Анонс марша был опубликован на странице «Движение сопротивления капитуляции» в Facebook.

Не важно, какую политическую силу каждый из нас поддерживает, к каким организациям или экономическим убеждениям относит себя. Сейчас важно всем вместе выступить в защиту Украины, — отмечали организаторы.

Как известно, ситуация вокруг Украины сейчас неспокойная. Представители США и Евросоюза заявляют о возможности российского вторжения. Между тем Россия сосредоточила сотни тысяч военных, танки, артиллерию, ракетные системы и авиацию со стороны восточной границы Украины, Беларуси и в оккупированном Крыму.

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Напомним, 6 февраля иностранцы, которые проживают в Украине, провели в центре Киева акцию в поддержку нашего государства против российской агрессии — «Международный марш единства в поддержку Украины» (Internatinoal Unity March for Ukraine). В шествии приняли участие несколько сотен человек.