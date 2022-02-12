Учения силовиков возле Крыма. Фото: Херсонская ОГА

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Учения подразделений Министерства внутренних дел 12 февраля начались в Херсонской области на административной границе с оккупированным Крымом.

Тактико-специальные учения проходят одновременно на территории поселков Каланчак и Новоалексеевка. Учатся силовики на объектах, находящихся в критической близости к админгранице. За ходом учений наблюдал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

В ходе маневров правоохранители отрабатывают реагирование на факты незаконного пересечения пунктов пропуска, попытку уничтожения дамбы, которая блокирует поставки воды в Крым. Также силовики учатся освобождать захваченные административные здания и ликвидировать группы диверсантов и боевиков.

В учениях задействованы подразделения Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, военнослужащие Нацгвардии и курсанты. Всего привлечены более 1 тыс. силовиков, спецтехника и вертолеты.

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Напомним, Вооруженные силы Украины начали военные учения «Метель-2022» во всех регионах. Маневры продлятся в течение текущего месяца на определенных военных полигонах по всей территории Украины.