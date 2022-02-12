В Украине ночью 13 февраля ожидается похолодание

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Ракурс

Погода в Украине будет формироваться 13 февраля под влиянием поля повышенного давления антициклона Ingo. Так что ожидается довольно спокойная погода без осадков.

Однако из-за отсутствия облаков ночью температура воздуха существенно снизится, однако день будет достаточно теплым, как для февраля. Об этом сообщает Gismeteo.

В южных и большинстве центральных областей видимость будут ухудшать туманы.

Также синоптики предупреждают об гололеде на дорогах в западных, северных и восточных областях, спровоцированном ночным похолоданием.

Температура ночью будет составлять −5…−10° (на Закарпатье и в Карпатах — −11…−16°), днем​​- +2…+7° тепла (в северо-восточных регионах — около 0°).

Погода в Киеве 13 февраля будет ясной, без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до -5°…-7°, днем ​​- поднимутся до +2…+4°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Львове будет безоблачной. Температура воздуха ночью будет составлять −7…−9°, днем ​​- +6…+8°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе также без осадков. Ночью термометры покажут −3…−5°, днем ​​- +3…+5°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове ожидается без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −7…−9° ночью и −1…+1° днем.

Геомагнитная обстановка в Киеве 13 февраля будет довольно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

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Источник: Gismeteo