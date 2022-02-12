Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что лучшим другом для врагов Украины сегодня является паника, а в информационном пространстве слишком много обсуждения полномасштабной агрессии со стороны России.

Об этом Зеленский заявил сегодня, 12 февраля, в комментарии журналистам Херсонской области, где он находится с визитом, сообщает издание «Украинская правда».

Я считаю, что на сегодняшний день в информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ. Даже уже называют соответствующие даты, — заявил он.

В то же время, он отметил, что у власти есть понимание того, что такие риски есть.

Если есть у вас или у любых людей какая-то дополнительная информация о 100% вторжении РФ, начиная с 16 числа, в Украину, пожалуйста, давайте нам эту информацию, — подчеркнул он.

Зеленский также выразил благодарность разведкам других государств за информацию, которую они предоставляют, и подчеркнул, что единственным способом деэскалации ситуации является дипломатический путь.

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Мы работаем в ежедневном режиме, получаем информацию от нашей разведки. Мы в принципе благодарны всем за помощь, благодарны разведкам других государств, — отметил Зеленский. — Также отдельно работаем на дипломатическом уровне, общаемся ежедневно с руководством разных государств, разных лидеров разного уровня. Потому что считаем, что дипломатический путь — единственный путь для деэскалации и деоккупации.

Источник: «Украинская правда»