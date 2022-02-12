Историческую роль Зеленского назвала Венедиктова

Ирина Венедиктова и Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»

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Президент Украины Владимир Зеленский делает все не только для того, чтобы остановить агрессию.

Об этом сегодня, 12 февраля, на брифинге заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает телеканал «Украина 24».

Мы видим, что президент делает все не только чтобы остановить агрессию и чтобы войны не было в Европе, не только в Украине. — подчеркнула Венедиктова. — Его действительно сегодня, пожалуй, историческая роль — остановить агрессию и не дать зайти войне в Европу.

Венедиктова напомнила, что Украина уже восемь лет живет в состоянии войны.

Поэтому мы делаем все, чтобы быть готовы к любому развитию ситуации, — добавила генпрокурор.

Она отметила, что не владеет информацией о том, действительно ли РФ в ближайшее время планирует напасть, однако работает на своем месте и никуда не планирует вывозить свою семью. Также продолжают работу заместители генпрокурора и другие сотрудники ведомства.

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Напомним, Зеленский считает, что лучшим другом для врагов Украины сегодня является паника, а в информационном пространстве слишком много обсуждения полномасштабной российской агрессии.

Источник: «Украина 24»