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Ракурс
В ВСУ прокомментировали распространенную российскими пропагандистами информацию, фото: «Военное обозрение»

ВСУ отреагировали на сообщения о взрывах в Донецке

12 фев 2022, 18:17
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не производили никаких обстрелов, в частности в направлении Донецка.

Так пресс-служба ВСУ отреагировала на распространенную в интернете сегодня, 12 февраля, информацию о якобы прозвучавшем во временно оккупированном Донецке мощном взрыве.

Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны ВСУ не фиксировали, — подчеркивается в сообщении. — Также следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода.

Сегодня несколько российских Telegram-каналов сообщили о мощном взрыве в Донецке, волна от которого якобы ощущалась по всему городу.


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В оккупационной администрации Донецка впоследствии заявили, что взрыв якобы был на украинской стороне линии столкновения.

Напомним, в разведке США назвали девять возможных путей масштабного нападения России на Украину.

Источник: Ракурс


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