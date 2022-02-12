ВСУ отреагировали на сообщения о взрывах в Донецке

В ВСУ прокомментировали распространенную российскими пропагандистами информацию, фото: «Военное обозрение»

https://racurs.ua/n166976-vsu-otreagirovali-na-soobscheniya-o-vzryvah-v-donecke.html

Ракурс

Вооруженные силы Украины (ВСУ) соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не производили никаких обстрелов, в частности в направлении Донецка.

Так пресс-служба ВСУ отреагировала на распространенную в интернете сегодня, 12 февраля, информацию о якобы прозвучавшем во временно оккупированном Донецке мощном взрыве.

Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны ВСУ не фиксировали, — подчеркивается в сообщении. — Также следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода.

Сегодня несколько российских Telegram-каналов сообщили о мощном взрыве в Донецке, волна от которого якобы ощущалась по всему городу.

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В оккупационной администрации Донецка впоследствии заявили, что взрыв якобы был на украинской стороне линии столкновения.

Напомним, в разведке США назвали девять возможных путей масштабного нападения России на Украину.