Эммануэль Макрон, фото: Noi.md

https://racurs.ua/n166977-makron-segodnya-dva-chasa-govoril-s-putinym-ob-ukraine.html

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Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня, 12 февраля, провел почти двухчасовой телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться снизить растущее напряжение в российско-украинском кризисе.

В результате собеседники выразили «желание продолжить диалог», сообщает Europe 1 со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон во время разговора предупредил Путина, что «искренний диалог несовместим с военной эскалацией» на украинской границе.

Отмечается, что Макрон и Путин договорились продолжить диалог на тему «путей продвижения вперед по имплементации Минских договоренностей» по Донбассу и по «условиям безопасности и стабильности в Европе».

Всего разговор, состоявшийся спустя несколько дней после визита Макрона в Москву, длился 1 час 40 минут. Разговор в Москве, куда Макрон прибыл для обсуждения этого же вопроса, длился пять часов.

Впоследствии Елисейский дворец заявил, что дипломатический тур Макрона, который после Москвы посетил Киев, достиг своей цели, позволив «двигаться вперед», чтобы уменьшить напряжение между Россией и Украиной.

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Однако уже в пятницу, 11 февраля, беспокойство снова возросло, когда США заявили, что масштабное вторжение России в Украину может произойти «в любое время».

Источник: Europe 1