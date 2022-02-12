Володимир Путін, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n166980-pro-scho-govoryly-bayden-ta-putin-rozpovily-v-bilomu-domi.html

Ракурс

Президент США Джо Байден сьогодні, 12 лютого, провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путін, під час якою обговорювалася ситуація довкола України.

Під час розмови Байден попередив Путіна про готовність Заходу рішуче відреагувати на подальшу російську агресію проти України. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою Білого дому.

Президент Байден чітко заявив, що якщо Росія почне подальше вторгнення в Україну, США разом з нашими союзниками та партнерами дадуть рішучу відповідь і запровадять проти Росії швидкі й сурові наслідки, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що Байден також заявив, що «подальше вторгнення в Україну призведе до широкомасштабних людських страждань та послабить авторитет Росії».

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Президент Байден чітко дав зрозуміти президентові Путіну, що хоча США, як і раніше, готові до дипломатичних дій у повній координації з нашими союзниками та партнерами, ми однаково готові і до інших сценаріїв, — наголошують у Білому домі.

Нагадаємо, сьогоднішня розмова Байдена та Путіна тривала понад годину.