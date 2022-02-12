Байден провів телефонну розмову з Путіним

Джо Байден, фото: publika.ua

https://racurs.ua/ua/n166979-bayden-proviv-telefonnu-rozmovu-z-putinym.html

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Президент США Джо Байден сьогодні, 12 лютого, провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

Розмова, яка відбувалася на тлі посилення загрози масштабного російського вторгнення до України, тривала одну годину та дві хвилини, повідомляє CNN.

До цього Путін і Байден розмовляли по телефону наприкінці 2021 року. Перед цим, 7 грудня, відбулися переговори у режимі відеоконференції. Перша зустріч віч-на-віч Путіна і Байдена як глав держав відбулася в Женеві в червні 2021 року.

За оцінками США, Росія має понад 100 тис. військовослужбовців біля кордону з Україною.

Байден, який проводить вихідні в Кемп-Девіді, вчора, 11 лютого, взяв участь у віртуальній зустрічі з Білого дому з лідерами Канади, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, НАТО, Європейської комісії та Європейського Союзу, в якій обговорювалася ескалація ситуації щодо України.

Після цього радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван виступив перед пресою, сказавши, що, хоча Путін ще не вирішив, чи діяти, існує «дуже чітка ймовірність», що Росія може швидко розпочати масштабні військові дії.

США та ще кілька країн в останні дні закликали своїх громадян негайно покинути Україну.

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Нагадаємо, телефонну розмову з Путіним сьогодні також провів президент Франції Еммануель Макрон.

Джерело: CNN