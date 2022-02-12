Байден провел телефонный разговор с Путиным

Джо Байден, фото: publika.ua

https://racurs.ua/n166979-bayden-provel-telefonnyy-razgovor-s-putinym.html

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Президент США Джо Байден сегодня, 12 февраля, провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Разговор, который происходил на фоне усиления угрозы масштабного российского вторжения в Украину, длился один час и две минуты, сообщает CNN.

До этого Путин и Байден говорили по телефону в конце 2021 года. Перед этим, 7 декабря, прошли переговоры в режиме видеоконференции. Первая встреча лицом к лицу Путина и Байдена как глав государств состоялась в Женеве в июне 2021 года.

По оценкам США, Россия расположила более 100 тыс. военнослужащих у границы с Украиной.

Байден, проводящий выходные в Кэмп-Дэвиде, вчера, 11 февраля, принял участие в виртуальной встрече из Белого дома с лидерами Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, НАТО, Европейской комиссии и Европейского Союза, в которой обсуждалась эскалация ситуации относительно Украины.

После этого советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выступил перед прессой, сказав, что хотя Путин еще не решил, действовать ли, существует «очень четкая вероятность», что Россия может быстро начать масштабные военные действия.

США и еще несколько стран в последние дни призвали своих граждан немедленно покинуть Украину.

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Напомним, телефонный разговор с Путиным сегодня также провел президент Франции Эммануэль Макрон.

Источник: CNN