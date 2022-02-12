Причину длительных постковидных симптомов установили ученые

Симптомы коронавируса могут сохраняться в течение длительного времени после выздоровления, фото:

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Ракурс

Многие симптомы, связанные с постковидным синдромом (также известным как «длительный ковид»), могут быть связаны с влиянием вируса на блуждающий нерв — один из важнейших многофункциональных нервов в организме.

Это установило исследование, проведенное международной группой ученых, сообщает издание EurekAlert.

Постковидный синдром поражает примерно 10−15% пациентов, выздоравливающих после COVID-19. Исследователи предполагают, что связанная с SARS-CoV-2 дисфункция блуждающего нерва может объяснить некоторые длительные симптомы ковида, включая:

дисфонию (постоянные проблемы с голосом);

дисфагию (затруднение при глотании);

головокружение;

тахикардию (аномально высокий пульс);

ортостатическую гипотонию (низкое артериальное давление);

диарею.

Блуждающий нерв простирается от мозга вниз до туловища и в сердце, легкие и кишечник, а также в несколько мышц, включая участвующие в глотании.

Таким образом, этот нерв отвечает за широкий спектр функций организма, включая контроль сердечного ритма, речи, рвотного рефлекса, перенос пищи изо рта в желудок, перемещение пищи через кишечник, потоотделение и многие другие.

В рамках исследования ученые провели оценку блуждающего нерва, используя визуализацию и функциональные тесты в группе из 348 пациентов с длительным периодом коронавируса.

Среди участников исследования 228 человек (66%) имели по крайней мере один симптом указывающий на дисфункцию блуждающего нерва (ДБН). Кроме того, у части пациентов ультразвуковое исследование выявило изменение блуждающего нерва, включая как его утолщение, так и повышенную «эхогенность», что указывает на легкие воспалительные изменения.

В этой пилотной оценке большинство пациентов с COVID-19 с симптомами ДБН имели ряд клинически значимых, структурных и/или функциональных изменений в своем блуждающем нерве, включая утолщение нерва, проблемы с глотанием и симптомы нарушения дыхания, — отмечают ученые.

Таким образом, наши выводы указывают на дисфункцию блуждающего нерва как центральный патофизиологический признак длительного COVID, — добавляют исследователи.

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Напомним, ученые не исключают, что коронавирус может проникать в центральную нервную систему через блуждающий нерв.

Источник: EurekAlert