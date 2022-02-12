Причину тривалих постковідних симптомів встановили учені

Симптоми коронавірусу можуть зберігатися впродовж тривалого часу після одужання, фото:

https://racurs.ua/ua/n166978-prychynu-tryvalyh-postkovidnyh-symptomiv-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Багато симптомів, пов’язаних із постковідним синдромом (також відомим як «тривалий ковід»), можуть бути пов’язано з впливом вірусу на блукаючий нерв — один з найважливіших багатофункціональних нервів в організмі.

Це встановило дослідження, проведене міжнародною групою учених, повідомляє видання EurekAlert.

Постковідний синдром вражає приблизно 10−15% пацієнтів, які одужують після COVID-19. Дослідники припускають, що пов’язана з SARS-CoV-2 дисфункція блукаючого нерва може пояснити деякі тривалі симптоми ковіду, включаючи:

дисфонію (постійні проблеми з голосом);

дисфагію (утруднення при ковтанні);

запаморочення;

тахікардію (аномально високий пульс);

ортостатичну гіпотонію (низький артеріальний тиск);

діарею.

Блукаючий нерв простягається від мозку вниз до тулуба і в серце, легені і кишечник, а також у кілька м’язів, включаючи ті, що беруть участь у ковтанні.

Таким чином, цей нерв відповідає за широкий спектр функцій організму, включаючи контроль серцевого ритму, мови, блювотного рефлексу, перенесення їжі з рота в шлунок, переміщення їжі через кишечник, потовиділення та багато інших.

В межах свого дослідження учені провели оцінку блукаючого нерва, використовуючи візуалізацію та функціональні тести у групі з 348 пацієнтів із тривалим періодом коронавірусу.

Серед учасників дослідження 228 осіб (66%) мали принаймні один симптом, що вказує на дисфункцію блукаючого нерва (ДБН). Крім того, у частини пацієнтів ультразвукове дослідження виявило зміну блукаючого нерва, включаючи як його потовщення, так і підвищену «ехогенність», що вказує на легкі запальні зміни.

У цій пілотній оцінці більшість пацієнтів із COVID-19 із симптомами ДБН мали низку клінічно значущих, структурних та/або функціональних змін у своєму блукаючому нерві, включаючи потовщення нерва, проблеми з ковтанням та симптоми порушення дихання, — зазначають учені.

Таким чином, наші висновки вказують на дисфункцію блукаючого нерва як центральну патофізіологічну ознаку тривалого COVID, — додають дослідники.

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Нагадаємо, учені не виключають, що коронавірус може проникати у центральну нервову систему через блукаючий нерв.

Джерело: EurekAlert