Владимир Путин, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n166980-o-chem-govorili-bayden-i-putin-rasskazali-v-belom-dome.html

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Президент США Джо Байден сегодня, 12 февраля, провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, во время которого обсуждалась ситуация вокруг Украины.

В ходе разговора Байден предупредил Путина о готовности Запада решительно отреагировать на дальнейшую российскую агрессию против Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Президент Байден четко заявил, что если Россия начнет дальнейшее вторжение в Украину, США вместе с нашими союзниками и партнерами дадут решительный ответ и введут против России быстрые и суровые последствия, — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что Байден также заявил, что «дальнейшее вторжение в Украину приведет к широкомасштабным человеческим страданиям и ослабит авторитет России».

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Президент Байден четко дал понять президенту Путину, что хотя США по-прежнему готовы к дипломатическим действиям в полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы все равно готовы и к другим сценариям, — отмечают в Белом доме.

Напомним, сегодняшний разговор Байдена и Путина длился больше часа.