Еще две страны перевозят свои дипмиссии во Львов — подробностиhttps://racurs.ua/n166985-esche-dve-strany-perevozyat-svoi-dipmissii-vo-lvov-podrobnosti.htmlРакурс
Агрессия России пугает партнеров Украины — еще две страны объявили о перенесении своих посольств.
Германия переносит генеральное консульство в Донецке, которое с 2014 года базировалось в Днепре, во Львов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны.
В заявлении говорится, что ФРГ усиливает защиту своего персонала в Украине на фоне эскалации ситуации.
При этом посольство в Киеве остается открытым, однако количество персонала в нем будет сокращено. Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что покидать Киев не планирует.
В то же время Канада планирует перенести свое посольство из Киева во Львов. Услуги для граждан Канады будут предоставляться из временного офиса только по предварительной записи.
Причиной такого решения является наращивание российских войск на границах Украины. В МИД страны добавили, что «дипломатическое присутствие и активная вовлеченность Канады в Украине продолжатся».
Напомним, США и Австралия объявили о выводе части дипломатического персонала из Киева, посоветовали своим гражданам покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок в наше государство из-за угрозы масштабной российской агрессии.