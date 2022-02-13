Еще две страны перевозят свои дипмиссии во Львов – подробности. Фото: depositphotos/sharafmaksumov

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Ракурс

Агрессия России пугает партнеров Украины — еще две страны объявили о перенесении своих посольств.

Германия переносит генеральное консульство в Донецке, которое с 2014 года базировалось в Днепре, во Львов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны.

В заявлении говорится, что ФРГ усиливает защиту своего персонала в Украине на фоне эскалации ситуации.

При этом посольство в Киеве остается открытым, однако количество персонала в нем будет сокращено. Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что покидать Киев не планирует.

В то же время Канада планирует перенести свое посольство из Киева во Львов. Услуги для граждан Канады будут предоставляться из временного офиса только по предварительной записи.

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Причиной такого решения является наращивание российских войск на границах Украины. В МИД страны добавили, что «дипломатическое присутствие и активная вовлеченность Канады в Украине продолжатся».

Напомним, США и Австралия объявили о выводе части дипломатического персонала из Киева, посоветовали своим гражданам покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок в наше государство из-за угрозы масштабной российской агрессии.