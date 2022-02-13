На Евровидение от Украины поедет Alina Pash, посещавшая оккупированный Крым

https://racurs.ua/n166984-na-evrovidenie-ot-ukrainy-poedet-alina-pash-poseschavshaya-okkupirovannyy-krym.html

Ракурс

Украину на Евровидении-2022 будет представлять Alina Pash с песней «Тени забытых предков». Певица стала победительницей национального отбора.

Конкурс состоится в мае в итальянском Турине. Alina Pash набрала 15 баллов — восемь от жюри и семь от зрителей. Об этом стало известно из трансляции национального отбора.

Второе место в отборе заняли Kalush Orchestra — 14 баллов (6 от жюри и 8 от зрителей), а третье место занял исполнитель Wellboy, получивший 13 баллов (7 от жюри и 6 от зрителей).

Участники группы Kalush Orchestra, занявшие второе место, заявили о фальсификации. Группа говорит, что будет «думать о суде» и требует у организаторов нацотбора показать результаты зрительского голосования.

AlinaPash — закарпатская певица, которая сочетает хип-хоп, аренби и этномотивы. На Евровидение-2022 она записала непохожий на свое предыдущее творчество трек «Тени забытых предков».

До национального отбора певица попала в скандал: оказалось, что после оккупации Крыма в 2014 году она однажды выступала там, а также ездила в Москву. В то же время организаторы национального отбора не нашли оснований дисквалифицировать финалистку.

Сама исполнительница говорит, что ничего не нарушала и руководствовалась «только патриотическими мотивами».