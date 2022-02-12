На 13 февраля выпадает Всемирный День радио

https://racurs.ua/n166983-13-fevralya-otmechaut-vsemirnyy-den-radio.html

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13 февраля ежегодно в мире отмечают Всемирный День радио. Этот праздник был провозглашен на 36-й Генеральной конференции международной организации ЮНЕСКО от 3 ноября 2011 года.

Дату 13 февраля выбрали, поскольку в этот день в 1946 году впервые вышло в эфир «Радио ООН», которое вещало из штаб-квартиры ООН.

Тема Всемирного дня радио 2022 года посвящена вопросу «Радио и доверие».

Также на 14 февраля выпадает неофициальный праздник День любви к себе. Существует много дней, посвященных нашей любви к другим людям: матери и отцу, День братьев и сестер и, конечно же, главный день любви и привязанности — День святого Валентина.

Когда 14 февраля уже не за горами, некоторые люди могут почувствовать себя обделенными, особенно если они сейчас одиноки или слишком напряжены, пытаясь найти идеальный подарок для своей второй половинки.

Заботясь о своих близких, мы часто забываем, что есть еще один особенный человек, который тоже заслуживает заботы с нашей стороны — мы сами. День любви к себе дает нам отличный повод для этого.

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Православная церковь в этот день чествует мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицу Афанасию и ее дочерей Феодотию, Феоктисту и Евдоксию, ставших жертвами преследований христиан в Римской империи в IV веке.

Народные приметы: