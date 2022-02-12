На 13 лютого припадає Всесвітній День радіо

https://racurs.ua/ua/n166983-13-lutogo-vidznachaut-vsesvitniy-den-radio.html

Ракурс

13 лютого у світі щороку відзначають Всесвітній День радіо. Це свято було проголошене на 36-й Генеральній конференції міжнародної організації ЮНЕСКО від 3 листопада 2011 року.

Дату 13 лютого обрали, оскільки цього дня у 1946 році вперше вийшло в ефір «Радіо ООН», яке проводило мовлення зі штаб-квартири ООН.

Тема Всесвітнього дня радіо 2022 року присвячена питанню «Радіо та довіра».

Також на 14 лютого припадає неофіційне свято День любові до себе. Існує багато днів, присвячених нашому любові до інших людей: матері та батька, День братів та сестер і, звичайно ж, головний день кохання та прихильності — День святого Валентина.

Коли 14 лютого вже не за горами, деякі люди можуть відчути себе обділеними, особливо якщо вони зараз самотні або просто надто напружені, намагаючись знайти ідеальний подарунок для своєї другої половинки.

Турбуючись про своїх близьких, ми часто забуваємо, що є ще одна особлива людина, яка теж заслуговує на турботу з нашого боку — ми самі. День любові до себе дає нам прекрасний привід для цього.

.

Православна церква цього дня вшановує мучеників Кира та Іоанна і з ними мученицю Афанасію та її дочок Феодотію, Феоктисту і Євдоксію, які стали жертвами переслідувань християн у Римській імперії у IV столітті.

Народні прикмети: