На Євробачення від України поїде Alina Pash, яка відвідувала окупований Крим

https://racurs.ua/ua/n166984-na-ievrobachennya-vid-ukrayiny-poyide-alina-pash-yaka-vidviduvala-okupovanyy-krym.html

Ракурс

Україну на Євробаченні-2022 представлятиме Alina Pash з піснею «Тіні забутих предків». Співачка стала переможницею національного відбору.

Конкурс відбудеться в травні італійському Турині. Alina Pash набрала 15 балів — вісім від журі та сім від глядачів. Про це стало відомо з трансляції національного відбору.

Друге місце у відборі посіли Kalush Orchestra — 14 балів (6 від журі та 8 від глядачів), а третє місце посів виконавець Wellboy, який отримав 13 балів (7 від журі та 6 від глядачів).

Учасники гурту Kalush Orchestra, які посіли друге місце, заявили про фальсифікації. Гурт каже, що «думатиме про суд» і вимагає в організаторів нацвідбору показати результати глядацького голосування.

AlinaPash — закарпатська співачка, що поєднує хіп-хоп, аренбі та етномотиви. На Євробачення-2022 вона записала несхожий на свою попередню творчість трек «Тіні забутих предків».

До національного відбору співачка потрапила в скандал: виявилося, що після окупації Криму у 2014 році вона одного разу виступала там, а також їздила в Москву. Водночас організатори національного відбору не знайшли підстав дискваліфікувати фіналістку.

Сама виконавиця каже, що нічого не порушувала і керувалася «лише патріотичними мотивами».