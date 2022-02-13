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Ракурс
На Євробачення від України поїде Alina Pash, яка відвідувала окупований Крим

На Євробачення від України поїде Alina Pash, яка відвідувала окупований Крим

13 лют 2022, 08:36
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Україну на Євробаченні-2022 представлятиме Alina Pash з піснею «Тіні забутих предків». Співачка стала переможницею національного відбору.

Конкурс відбудеться в травні італійському Турині. Alina Pash набрала 15 балів — вісім від журі та сім від глядачів. Про це стало відомо з трансляції національного відбору.

Друге місце у відборі посіли Kalush Orchestra — 14 балів (6 від журі та 8 від глядачів), а третє місце посів виконавець Wellboy, який отримав 13 балів (7 від журі та 6 від глядачів).

Учасники гурту Kalush Orchestra, які посіли друге місце, заявили про фальсифікації. Гурт каже, що «думатиме про суд» і вимагає в організаторів нацвідбору показати результати глядацького голосування.

AlinaPash — закарпатська співачка, що поєднує хіп-хоп, аренбі та етномотиви. На Євробачення-2022 вона записала несхожий на свою попередню творчість трек «Тіні забутих предків».

До національного відбору співачка потрапила в скандал: виявилося, що після окупації Криму у 2014 році вона одного разу виступала там, а також їздила в Москву. Водночас організатори національного відбору не знайшли підстав дискваліфікувати фіналістку.

Сама виконавиця каже, що нічого не порушувала і керувалася «лише патріотичними мотивами».

Я українка. Крим — це Україна. Росія — це агресор. І мені так само болить, як усім, тому що я тут живу. Я з українським народом, — заявила співачка в інтерв’ю журналістам.


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Джерело: Ракурс


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