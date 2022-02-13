Дипломаты. Фото: Istock

https://racurs.ua/n167004-amerikanskih-diplomatov-evakuiruut-iz-kieva-vo-lvov-smi.html

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Угроза российского вторжения сохраняется в Украине. Дипломатические сотрудники посольства США в Киеве, оставшиеся после сокращения диппредставительства на фоне сообщений об угрозе вторжения в РФ, будут работать со Львова.

Переезд начался в воскресенье, 13 февраля. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на собеседника в дипломатической службе США.

Сообщается, что такое решение было принято из-за ситуации с безопасностью в стране. Во Львове будет работать основная команда посольства. Также во Львов отправят поверенную по делам США Кристину Квин. Когда возобновится работа диппредставительства в Киеве в США оценить пока не могут.

Здание посольства в Киеве «не останется заброшенным» — там будет работать технический персонал, в частности для обеспечения безопасности зданий.

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Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом в воскресенье, 13 февраля. Лидеры будут обсуждать ситуацию в Украине на фоне угрозы новой агрессии РФ.

Источник: Европейская правда