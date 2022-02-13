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Ракурс
Вторжение России. Фото: УП

Может начаться в любой момент — США о точной дате вторжения РФ

13 фев 2022, 18:40
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Вторжение России в Украину может случиться в любой момент. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не смог назвать точную дату.

Он заявил, что нападение может произойти в любой день. Об этом сообщает CNN.

Мы не можем точно предсказать день, но мы уже некоторое время предупреждаем, что вторжение, крупные военные действия России в Украине, могут начаться в любой момент, — сказал Салливан.

По его словам, вторжение России может состояться уже на следующей неделе. На это указывает наращивание Россией сил на границе с Украиной и активные маневры российских военных. В то же время, советник лидера США заявил о готовности страны продолжить переговоры с Россией для деэскалации конфликта.

Салливан добавил, что если Москва откажется, Вашингтон с союзниками готов ответить самым решительным образом.


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Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение России в Украину может состояться в ближайшее время, считают в американской разведке. За последние недели Россия собрала у украинских границ более 100 тыс. военных. Страна-агрессор создала пункты давления с трех сторон Украины — в Крыму на юге, на российской стороне границы, а также в Беларуси на северной стороне украинской границы.

Источник: CNN

Источник: Ракурс


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