Вторгення РФ. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n167002-moje-pochatysya-v-bud-yakyy-moment-ssha-pro-tochnu-datu-vtorgnennya-rf.html

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Вторгнення Росії в Україну може трапитися в будь-який момент. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван не зміг назвати точну дату.

Він заявив, що напад може статися в будь-який день. Про це повідомляє CNN.

Ми не можемо точно передбачити день, але ми вже деякий час попереджаємо, що вторгнення, великі військові дії Росії в Україні, можуть початися в будь-який момент, — сказав Салліван.

За його словами, вторгнення Росії може відбутися вже наступного тижня. На це вказує нарощування Росією сил на кордоні з Україною й активні маневри російських військових. Водночас радник лідера США заявив про готовність країни продовжити переговори з Росією для деескалації конфлікту.

Салліван додав, що якщо Москва відмовиться, то Вашингтон із союзниками готовий відповісти найрішучішим чином.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення Росії в Україну може відбутися найближчим часом, вважають в американській розвідці. За останні тижні Росія зібрала біля українських кордонів понад 100 тис. військових. Країна-агресор створила пункти тиску з трьох сторін України — у Криму на півдні, на російському боці кордону, а також у Білорусі на північному боці українського кордону.

Джерело: CNN