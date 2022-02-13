Напад на журналістів. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n167001-na-jurnalistiv-rozsliduvachiv-napaly-v-dnipri-pid-chas-zyomok-sujetu-foto-video.html

Ракурс

Напад на журналістів «Української правди» здійснили в Дніпрі — невідомі намагалися видалити відео і забрали телефон в оператора.

Озброєна охорона, якою виявилися нападники, погрожувала ножем знімальній групі керівника департаменту журналістських розслідувань «УП». Про це повідомив журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач у своєму Facebook.

За його словами, інцидент трапився 13 лютого біля віп-терміналу аеропорту Дніпра.

Близько 3 години дня до відеооператора Ярослава Бондаренка, який виконував редакційне завдання, підійшли невідомі та почали вимагати видалити відео. Коли Ярослав відмовився, один із чоловіків почав погрожувати ножем та змусив оператора УП назвати пароль від телефону і видалив усі відео, що були зняті. Інший чоловік почав заламувати руки водію УП, — розповів Ткач.

Він додав, що чоловіки не представилися, але за інформацією журналістів вони є охоронцями. Натомість поліція, що перебувала на місці події, була бездіяльною.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справа про напад на журналістів в «Укрексімбанку» ще не завершилася. Працівників, яких відновили на роботі після нападу, все ж звільнили після нового скандалу.