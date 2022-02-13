Нападение на журналистов. Фото: УП

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Ракурс

Нападение на журналистов «Украинской правды» совершили в Днепре — неизвестные пытались удалить видео и забрали телефон у оператора.

Вооруженная охрана, которой оказались нападавшие, угрожала ножом съемочной группе руководителя департамента журналистских расследований «УП». Об этом сообщил журналист-расследователь «Украинской правды» Михаил Ткач в своем Facebook.

По его словам, инцидент произошел 13 февраля возле вип-терминала аэропорта Днепра.

Около 3 часов дня к видеооператору Ярославу Бондаренко, который выполнял редакционное задание, подошли неизвестные и потребовали удалить видео. Когда Ярослав отказался, один из мужчин начал угрожать ножом и заставил оператора УП назвать пароль от телефона и удалил все видео, которые были сняты. Другой мужчина начал заламывать руки водителя УП, — рассказал Ткач.

Он добавил, что мужчины не представились, но по информации журналистов они являются охранниками. В то же время полиция, находившаяся на месте происшествия, не предпринимала никаких действий.

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Напомним, ранее мы сообщали, что дело о нападении на журналистов в «Укрэксимбанке» еще не завершилось. Работников, возобновившихся на работе после нападения, все же уволили после нового скандала.