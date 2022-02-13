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Ракурс
Байден и Зеленский. Фото: УП

Зеленский срочно звонит Байдену на фоне российской угрозы

13 фев 2022, 17:28
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Владимир Зеленский, президент Украины, проведет телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом в воскресенье, 13 февраля.

Лидеры будут обсуждать ситуацию в Украине на фоне угрозы новой агрессии РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в своем Facebook.


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В ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом, — заявил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Разговор, происходивший на фоне усиления угрозы масштабного российского вторжения в Украину, длился один час и две минуты. Сообщается, что телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена был «достаточно сбалансированным и деловым». Во время разговора Байден предупредил Путина о готовности Запада решительно отреагировать на дальнейшую российскую агрессию против Украины.

Источник: Ракурс


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