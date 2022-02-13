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Ракурс
Зеленський і Байден. Фото: УП

Зеленський терміново телефонує Байдену на тлі російської загрози

13 лют 2022, 17:28
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Володимир Зеленський, президент України, проведе телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом у неділю, 13 лютого.

Лідери обговорюватимуть ситуацію в Україні на тлі загрози нової агресії РФ. Про це повідомив прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров у своєму Facebook.

Допис Никифорова. Фото: Facebook


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У найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом, — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Розмова, яка відбувалася на тлі посилення загрози масштабного російського вторгнення до України, тривала одну годину та дві хвилини. Повідомляється, що телефонна розмова Володимира Путіна і Джо Байдена була «досить збалансованою і діловою». Під час розмови Байден попередив Путіна про готовність Заходу рішуче відреагувати на подальшу російську агресію проти України.

Джерело: Ракурс


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