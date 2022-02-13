Cтінгер. Фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n166999-lytva-nadislala-ukrayini-amerykanski-stingery-foto.html

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Військова допомога Україні продовжує прибувати з інших країн. Литва надала нашій державі переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger американського виробництва.

Вони, разом з іншою військовою амуніцією, прибули 12 та 13 лютого. Про це повідомив міністр оборони Україні Олексій Резніков у своєму Facebook.

Дякую уряду Литви, всьому литовському народу та особисто великому другу України Міністру національної оборони Литовської Республіки Арвідасу Анушаускасу за допомогу! Українсько-литовські відносини дуже тісні і тривають багато століть. Сучасна історія твориться так само спільно і по-родинному. Я ціную нашу багатовікову дружбу та міцну підтримку один одного, — написав Резніков.

FIM-92 «Стінгер» («жало») — переносний зенітно-ракетний комплекс класу «земля-повітря» з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics. Призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять, на зустрічних і навздогінних курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод. Прийнятий на озброєння в США в 1981 році, перебуває на озброєні в понад 29 країнах.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зенітно-ракетні комплекси Stinger («Стінгер») отримають Збройні сили України.