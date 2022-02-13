Аліна Паш. Фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n166998-meni-ne-zminyty-mynule-alina-pash-vypravdalasya-za-poyizdky-v-krym-ta-rf.html

Ракурс

Аліна Паш, переможниця Національного відбору на Євробачення-2022, була розкритикована за відвідування окупованого Криму та концерти у країні-агресорі Росії.

Через це співачка виступила із заявою та закликала «не вірити жовтій пресі, яка розповсюджує неправдиву інформацію». Відповідний допис вона опублікувала у своєму Instagram.

Мені не змінити минуле, але я хочу вплинути на майбутнє…Все те, що бушує зараз довкола Національного відбору відкоментую так: ви мені не вороги, так само як і я вам. В такий час нам потрібно єднатись, а не шукати у мені злу відьму. На всі питання які турбували моїх земляків щодо виступів і подорожей у країну агресора я вже відповіла у багатьох інтерв‘ю. Не вірте жовтій пресі, яка розповсюджує про мене неправдиву інформацію. Я про Україну, я за Україну, я частина України, — наголосила Аліна Паш.

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Як відомо, Aліна Паш виступила з піснею «Тіні забутих предків» та здобула перемогу. Після цього на неї насунулася лавина хейту через концерти у РФ, а лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк, який посів друге місце, висловив сумніви щодо прозорості голосування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україну на Євробаченні-2022 представлятиме Alina Pash з піснею «Тіні забутих предків». Співачка стала переможницею національного відбору. Конкурс відбудеться в травні італійському Турині. Alina Pash набрала 15 балів — вісім від журі та сім від глядачів.