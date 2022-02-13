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Ракурс
Sky Up. Фото: прес-служба

Страхувати літаки в небі над Україною не будуть — авіаперевізник

13 лют 2022, 15:53
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Найбільші світові страхові компанії відмовляються страхувати літаки в небі над Україною — таке попередження вони винесли авіаперевізникам, які працюють на території України.

На такий крок страхові компанії пішли через ризик вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє прес-служба SkyUp.

Першою рішення страхових компаній відчула на собі українська авіакомпанія SkyUp. Власник одного з її літаків заборонив авіакомпанії заходити в повітряний простір України. Через це літаку, який слідував в Київ, довелося вимушено сісти у Кишиневі.

Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року та очікуємо на вирішення ситуації, — повідомив генеральний директор SkyUp Дмитро Сєроухов.


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Зокрема німецька авіакомпанія Lufthansa розгляне припинення польотів над Україною, рішення буде ухвалено пізніше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення Росії в Україну лякає увесь світ — авіакомпанії починають забороняти літакам приземлятися в нашій країні. 12 лютого літак авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до «Борисполя», був змушений здійснити посадку в Кишиневі.

Джерело: Ракурс


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