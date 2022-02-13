Літаку, що летів з Португалії, заборонили приземлятися в Україні – що сталося

https://racurs.ua/ua/n166990-litaku-scho-letiv-z-portugaliyi-zaboronyly-pryzemlyatysya-v-ukrayini-scho-stalosya.html

Ракурс

Вторгнення Росії в Україну лякає увесь світ — авіакомпанії починаються забороняти літакам приземлятися в нашій країні.

12 лютого літак авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до «Борисполя», був змушений здійснити посадку в Кишиневі. Про це повідомили у прес-службі SkyUp.

Лізингодавець, резидент Ірландії, повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України, — йдеться в заяві.

Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва.

На борту літака було 175 пасажирів. Авіакомпанія разом посольством України в Молдові забезпечить повернення пасажирів додому.

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Коментуючи можливе скасування рейсів авіакомпаній до України на тлі заяв про загрозу вторгнення Росії, в прес-службі аеропорту «Бориспіль» повідомили, що наразі повітряна гавань працює у штатному режимі згідно з розкладом.

Нагадаємо, за останні тижні Росія зібрала біля українських кордонів понад 100 тис. військових. Країна-агресор створила пункти тиску з трьох сторін України — у Криму на півдні, на російському боці кордону, а також в Білорусі на північному боці українського кордону.