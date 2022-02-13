Переговори Путіна та Байдена щодо України прокоментували у Кремлі

https://racurs.ua/ua/n166989-peregovory-putina-ta-baydena-schodo-ukrayiny-prokomentuvaly-u-kremli.html

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Переговори Путіна та Байдена прокоментував помічник президента країни-агресора Юрій Ушаков.

Він заявив, що телефонна розмова Володимира Путіна і Джо Байдена була «досить збалансованою і діловою». Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Американський лідер, за словами представника Кремля, послався на досвід холодної війни, коли представники США та СРСР «робили все можливе, щоб уникнути катастрофи, серйозного конфлікту».

Байден сказав, що дві наші великі держави й зараз є конкурентами, але маємо зробити все, щоб підтримувати стабільність, безпеку в усьому світі. Він також наголосив, що необхідно робити все можливе, щоб уникнути найгіршого сценарію в контексті нинішньої ситуації навколо України, — прокоментував помічник Путіна.

Ушаков додав, що Путін також пройшовся по історії взаємин США та НАТО з Росією.

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Багато з озвучених у телефонній розмові кроків вже містяться в отриманих нами 26 січня з Вашингтона та штаб-квартирі НАТО відповідей на російські пропозиції, — сказав представник Кремля.

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що під час розмови Байден попередив Путіна про готовність Заходу рішуче відреагувати на подальшу російську агресію проти України.