Вибух стався у кафе на Луганщині, постраждали 12 людей

https://racurs.ua/ua/n166988-vybuh-stavsya-u-kafe-na-luganschyni-postrajdaly-12-ludey.html

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Вибух у Луганській області пролунав в кафе, в результаті постраждали 12 людей. Інцидент трапився в селищі Станиця Луганська ввечері 12 лютого.

За попередніми даними, у місцевому кафе «Мрія» пролунав вибух газового балона. Про це повідомили у прес-службі рятувальників.

До медичних закладів доправили вісім людей, ще четверо постраждалих після надання допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні.

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Рятувальники близько 22.00 ліквідували пожежу на площі 160 кв. м. Обставини та причини події встановлюються.

Нагадаємо, 28 січня вибух газу у Запоріжжі трапився у житловому багатоквартирному будинку. Внаслідок вибуху загинула одна особа і двоє постраждали.