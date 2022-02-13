Взрыв произошел в кафе в Луганской области, пострадали 12 человек

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Взрыв в Луганской области раздался в кафе, в результате пострадали 12 человек. Инцидент произошел в поселке Станица Луганска вечером 12 февраля.

По предварительным данным, в местном кафе «Мечта» раздался взрыв газового баллона. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей.

В медицинские учреждения отправили восемь человек, еще четверо пострадавших после оказания помощи находятся на амбулаторном лечении.

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Спасатели около 22.00 ликвидировали пожар на площади 160 кв. м. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Напомним, 28 января взрыв газа в Запорожье произошел в жилом многоквартирном доме. В результате взрыва погиб один человек и двое пострадали.