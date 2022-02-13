Коронавирус в Украине – сколько больных и умерших за сутки

https://racurs.ua/n166987-koronavirus-v-ukraine-skolko-bolnyh-i-umershih-za-sutki.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 12 февраля, подхватили 24 тыс. 518 украинцев, в том числе 1 тыс. 961 ребенок и 329 медработников.

В больницы попали 3 тыс. 935 человек, от осложнений коронавируса умерли 140 человек. При этом преодолеть заболевание сумели 8 тыс. 288 украинцев. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев — 2 тыс. 405;

Винницкая область — 411;

Волынская область — 515;

Днепропетровская область — 1 тыс. 424;

Донецкая область — 1 тыс. 258;

Житомирская область — 1 тыс. 193;

Закарпатская область — 354;

Запорожская область — 787;

Ивано-Франковская область — 590;

Киевская область — 789;

Кировоградская область — 315;

Луганская область — 418;

Львовская область — 1 тыс. 195;

Николаевская область — 951;

Одесская область — 1 тыс. 979;

Полтавская область — 329;

Ровенская область — 694;

Сумская область — 1 тыс. 527;

Тернопольская область — 555;

Харьковская область — 2 тыс. 46;

Херсонская область — 1 тыс. 234;

Хмельницкая область — 1 тыс. 419;

Черкасская область — 839;

Черновицкая область — 679;

Черниговская область — 612.

Также за минувшие сутки 36 тыс. 453 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 10 тыс. 363 украинца, вторую дозу — 16 тыс. 369.

Дополнительной дозой привились 300 человек, бустерной — 9 тыс. 421 украинец. С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 572 тыс. 36 человек.

.

За все время пандемии в Украине: