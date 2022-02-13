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Коронавирус в Украине – сколько больных и умерших за сутки
Коронавирус в Украине — сколько больных и умерших за суткиhttps://racurs.ua/n166987-koronavirus-v-ukraine-skolko-bolnyh-i-umershih-za-sutki.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 12 февраля, подхватили 24 тыс. 518 украинцев, в том числе 1 тыс. 961 ребенок и 329 медработников.
В больницы попали 3 тыс. 935 человек, от осложнений коронавируса умерли 140 человек. При этом преодолеть заболевание сумели 8 тыс. 288 украинцев. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев — 2 тыс. 405;
- Винницкая область — 411;
- Волынская область — 515;
- Днепропетровская область — 1 тыс. 424;
- Донецкая область — 1 тыс. 258;
- Житомирская область — 1 тыс. 193;
- Закарпатская область — 354;
- Запорожская область — 787;
- Ивано-Франковская область — 590;
- Киевская область — 789;
- Кировоградская область — 315;
- Луганская область — 418;
- Львовская область — 1 тыс. 195;
- Николаевская область — 951;
- Одесская область — 1 тыс. 979;
- Полтавская область — 329;
- Ровенская область — 694;
- Сумская область — 1 тыс. 527;
- Тернопольская область — 555;
- Харьковская область — 2 тыс. 46;
- Херсонская область — 1 тыс. 234;
- Хмельницкая область — 1 тыс. 419;
- Черкасская область — 839;
- Черновицкая область — 679;
- Черниговская область — 612.
Также за минувшие сутки 36 тыс. 453 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 10 тыс. 363 украинца, вторую дозу — 16 тыс. 369.
Дополнительной дозой привились 300 человек, бустерной — 9 тыс. 421 украинец. С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 572 тыс. 36 человек.
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За все время пандемии в Украине:
- заболело — 4 млн 525 тыс. 700 человек;
- выздоровело — 3 млн 779 тыс. 57 человек;
- летальных исходов — 102 тыс. 808.
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