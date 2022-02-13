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Коронавирус в Украине – сколько больных и умерших за сутки

Коронавирус в Украине — сколько больных и умерших за сутки

13 фев 2022, 10:38
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 12 февраля, подхватили 24 тыс. 518 украинцев, в том числе 1 тыс. 961 ребенок и 329 медработников.

В больницы попали 3 тыс. 935 человек, от осложнений коронавируса умерли 140 человек. При этом преодолеть заболевание сумели 8 тыс. 288 украинцев. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев — 2 тыс. 405;
  • Винницкая область — 411;
  • Волынская область — 515;
  • Днепропетровская область — 1 тыс. 424;
  • Донецкая область — 1 тыс. 258;
  • Житомирская область — 1 тыс. 193;
  • Закарпатская область — 354;
  • Запорожская область — 787;
  • Ивано-Франковская область — 590;
  • Киевская область — 789;
  • Кировоградская область — 315;
  • Луганская область — 418;
  • Львовская область — 1 тыс. 195;
  • Николаевская область — 951;
  • Одесская область — 1 тыс. 979;
  • Полтавская область — 329;
  • Ровенская область — 694;
  • Сумская область — 1 тыс. 527;
  • Тернопольская область — 555;
  • Харьковская область — 2 тыс. 46;
  • Херсонская область — 1 тыс. 234;
  • Хмельницкая область — 1 тыс. 419;
  • Черкасская область — 839;
  • Черновицкая область — 679;
  • Черниговская область — 612.

Также за минувшие сутки 36 тыс. 453 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 10 тыс. 363 украинца, вторую дозу — 16 тыс. 369.

Дополнительной дозой привились 300 человек, бустерной — 9 тыс. 421 украинец. С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 572 тыс. 36 человек.


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За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 4 млн 525 тыс. 700 человек;
  • выздоровело — 3 млн 779 тыс. 57 человек;
  • летальных исходов — 102 тыс. 808.

Источник: Ракурс


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