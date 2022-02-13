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Коронавірус в Україні – скільки хворих та померлих за добу
Коронавірус в Україні — скільки хворих та померлих за добуhttps://racurs.ua/ua/n166987-koronavirus-v-ukrayini-skilky-hvoryh-ta-pomerlyh-za-dobu.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 12 лютого, підхопили 24 тис. 518 українців, серед них 1 тис. 961 дитина та 329 медпрацівників.
У лікарні потрапили 3 тис. 935 осіб, від ускладнень коронавірусу померли 140 людей. При цьому подолати хворобу зуміли 8 тис. 288 українців. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ — 2 тис. 405;
- Вінницька область — 411;
- Волинська область — 515;
- Дніпропетровська область — 1 тис. 424;
- Донецька область — 1 тис. 258;
- Житомирська область — 1 тис. 193;
- Закарпатська область — 354;
- Запорізька область — 787;
- Івано-Франківська область — 590;
- Київська область — 789;
- Кіровоградська область — 315;
- Луганська область — 418;
- Львівська область — 1 тис. 195;
- Миколаївська область — 951;
- Одеська область — 1 тис. 979;
- Полтавська область — 329;
- Рівненська область — 694;
- Сумська область — 1 тис. 527;
- Тернопільська область — 555;
- Харківська область — 2 тис. 46;
- Херсонська область — 1 тис. 234;
- Хмельницька область — 1 тис. 419;
- Черкаська область — 839;
- Чернівецька область — 679;
- Чернігівська область — 612.
Також за минулу добу 36 тис. 453 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 тис. 363 українці, другу дозу — 16 тис. 369.
Додатковою дозою щепилися 300 людей, бустерною — 9 тис. 421 українець. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 572 тис. 36 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 4 млн 525 тис. 700 осіб;
- одужало — 3 млн 779 тис. 57 осіб;
- летальних випадків — 102 тис. 808.
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