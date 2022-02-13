Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус в Україні – скільки хворих та померлих за добу

Коронавірус в Україні — скільки хворих та померлих за добу

13 лют 2022, 10:38
999

Коронавірус в Україні за минулу добу, 12 лютого, підхопили 24 тис. 518 українців, серед них 1 тис. 961 дитина та 329 медпрацівників.

У лікарні потрапили 3 тис. 935 осіб, від ускладнень коронавірусу померли 140 людей. При цьому подолати хворобу зуміли 8 тис. 288 українців. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ — 2 тис. 405;
  • Вінницька область — 411;
  • Волинська область — 515;
  • Дніпропетровська область — 1 тис. 424;
  • Донецька область — 1 тис. 258;
  • Житомирська область — 1 тис. 193;
  • Закарпатська область — 354;
  • Запорізька область — 787;
  • Івано-Франківська область — 590;
  • Київська область — 789;
  • Кіровоградська область — 315;
  • Луганська область — 418;
  • Львівська область — 1 тис. 195;
  • Миколаївська область — 951;
  • Одеська область — 1 тис. 979;
  • Полтавська область — 329;
  • Рівненська область — 694;
  • Сумська область — 1 тис. 527;
  • Тернопільська область — 555;
  • Харківська область — 2 тис. 46;
  • Херсонська область — 1 тис. 234;
  • Хмельницька область — 1 тис. 419;
  • Черкаська область — 839;
  • Чернівецька область — 679;
  • Чернігівська область — 612.

Також за минулу добу 36 тис. 453 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 тис. 363 українці, другу дозу — 16 тис. 369.

Додатковою дозою щепилися 300 людей, бустерною — 9 тис. 421 українець. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 572 тис. 36 осіб.


.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 4 млн 525 тис. 700 осіб;
  • одужало — 3 млн 779 тис. 57 осіб;
  • летальних випадків — 102 тис. 808.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів