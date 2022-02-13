Коронавірус в Україні – скільки хворих та померлих за добу

https://racurs.ua/ua/n166987-koronavirus-v-ukrayini-skilky-hvoryh-ta-pomerlyh-za-dobu.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 12 лютого, підхопили 24 тис. 518 українців, серед них 1 тис. 961 дитина та 329 медпрацівників.

У лікарні потрапили 3 тис. 935 осіб, від ускладнень коронавірусу померли 140 людей. При цьому подолати хворобу зуміли 8 тис. 288 українців. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ — 2 тис. 405;

Вінницька область — 411;

Волинська область — 515;

Дніпропетровська область — 1 тис. 424;

Донецька область — 1 тис. 258;

Житомирська область — 1 тис. 193;

Закарпатська область — 354;

Запорізька область — 787;

Івано-Франківська область — 590;

Київська область — 789;

Кіровоградська область — 315;

Луганська область — 418;

Львівська область — 1 тис. 195;

Миколаївська область — 951;

Одеська область — 1 тис. 979;

Полтавська область — 329;

Рівненська область — 694;

Сумська область — 1 тис. 527;

Тернопільська область — 555;

Харківська область — 2 тис. 46;

Херсонська область — 1 тис. 234;

Хмельницька область — 1 тис. 419;

Черкаська область — 839;

Чернівецька область — 679;

Чернігівська область — 612.

Також за минулу добу 36 тис. 453 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 тис. 363 українці, другу дозу — 16 тис. 369.

Додатковою дозою щепилися 300 людей, бустерною — 9 тис. 421 українець. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 572 тис. 36 осіб.

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