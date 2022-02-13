Переговоры Путина и Байдена по Украине прокомментировали в Кремле

https://racurs.ua/n166989-peregovory-putina-i-baydena-po-ukraine-prokommentirovali-v-kremle.html

Ракурс

Переговоры Путина и Байдена прокомментировал помощник президента страны-агрессора Юрий Ушаков.

Он заявил, что телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена был «довольно сбалансированным и деловым». Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Американский лидер, по словам представителя Кремля, сослался на опыт холодной войны, когда представители США и СССР «делали все возможное, чтобы избежать катастрофы, серьезного конфликта».

Байден сказал, что две наши великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность, безопасность во всем мире. Он также подчеркнул, что необходимо делать все возможное, чтобы избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины, — прокомментировал помощник Путина.

Ушаков добавил, что Путин тоже прошелся по истории взаимоотношений США и НАТО с Россией.

.

Многие из озвученных в телефонном разговоре шагов уже содержатся в полученных нами 26 января из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО ответов на российские предложения, — сказал представитель Кремля.

Напомним, в Белом доме заявили, что в ходе разговора Байден предупредил Путина о готовности Запада решительно отреагировать на дальнейшую российскую агрессию против Украины