Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Переговоры Путина и Байдена по Украине прокомментировали в Кремле

Переговоры Путина и Байдена по Украине прокомментировали в Кремле

13 фев 2022, 11:56
999

Переговоры Путина и Байдена прокомментировал помощник президента страны-агрессора Юрий Ушаков.

Он заявил, что телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена был «довольно сбалансированным и деловым». Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Американский лидер, по словам представителя Кремля, сослался на опыт холодной войны, когда представители США и СССР «делали все возможное, чтобы избежать катастрофы, серьезного конфликта».

Байден сказал, что две наши великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность, безопасность во всем мире. Он также подчеркнул, что необходимо делать все возможное, чтобы избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины, — прокомментировал помощник Путина.

Ушаков добавил, что Путин тоже прошелся по истории взаимоотношений США и НАТО с Россией.


.

Многие из озвученных в телефонном разговоре шагов уже содержатся в полученных нами 26 января из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО ответов на российские предложения, — сказал представитель Кремля.

Напомним, в Белом доме заявили, что в ходе разговора Байден предупредил Путина о готовности Запада решительно отреагировать на дальнейшую российскую агрессию против Украины

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров