Самолету, летевшему из Португалии, запретили приземляться в Украине – детали

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Ракурс

Вторжение России в Украину пугает весь мир — авиакомпании начинаются запрещать самолетам приземляться в нашей стране.

12 февраля самолет авиакомпании SkyUp, летевший из Португалии в «Борисполь», был вынужден совершить посадку в Кишиневе. Об этом сообщили в пресс-службе SkyUp.

Лизингодатель, резидент Ирландии, сообщил авиакомпанию о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины, — говорится в заявлении.

Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета озвучил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев.

На борту самолета было 175 пассажиров. Авиакомпания вместе посольством Украины в Молдове обеспечит возвращение пассажиров домой.

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Комментируя возможную отмену рейсов авиакомпаний в Украину на фоне заявлений об угрозе вторжения России, в пресс-службе аэропорта «Борисполь» сообщили, что в настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме согласно расписанию.

Напомним, за последние недели Россия собрала у украинских границ более 100 тыс. военных. Страна-агрессор создала пункты давления с трех сторон Украины — в Крыму на юге, на российской стороне границы, а также в Беларуси на северной стороне украинской границы.