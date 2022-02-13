Sky up. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n166997-strahovat-samolety-v-nebe-nad-ukrainoy-ne-budut-aviaperevozchik.html

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Крупнейшие мировые страховые компании отказываются страховать самолеты в небе над Украиной — такое предупреждение они вынесли авиаперевозчикам, работающим на территории Украины.

На такой шаг страховые компании пошли из-за риска вторжения России в Украину. Об этом сообщает пресс-служба SkyUp.

Первое решение страховых компаний испытала на себе украинская авиакомпания SkyUp. Владелец одного из ее самолетов запретил авиакомпании заходить в воздушное пространство Украины. Из-за этого самолет, который следовал в Киев, пришлось вынужденно посадить в Кишиневе.

Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем разрешения ситуации, — сообщил генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов.

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В частности, немецкая авиакомпания Lufthansa рассмотрит прекращение полетов над Украиной, решение будет принято позже.

Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение России в Украину пугает весь мир — авиакомпании начинают запрещать самолетам приземляться в нашей стране. 12 февраля самолет авиакомпании SkyUp, летевший из Португалии в «Борисполь», был вынужден совершить посадку в Кишиневе.