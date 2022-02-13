Закроет ли Украина небо из-за угрозы российского вторжения – заявление. Фото: УП

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Несмотря на угрозу вторжения России, воздушное пространство над Украиной останется открытым. Государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.

Большинство авиакомпаний продолжают деятельность без каких-либо ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, Офис президента и наши международные партнеры нарабатывают совместные решения. В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы, — прокомментировал глава ведомства Александр Кубраков.

Он добавил, что государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка.

Ситуацию также прокомментировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, более остро на ситуацию реагируют компании, которые пользуются лизинговыми форматами, а компании, владеющие своим авиапарком, куда более лояльны.

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И наконец, самое важное, сама Украина не видит смысла закрывать небо. Это нонсенс. И, на мой взгляд, несколько напоминает своего рода частичную блокаду. Опять же с элементами максимальной медийной эскалации, — отметил он.

Напомним, 12 февраля самолет авиакомпании SkyUp, летевший из Португалии в «Борисполь», был вынужден совершить посадку в Кишиневе. По сообщению авиаперевозчика, решение о посадке приняли из-за запрета судовладельца пересекать воздушное пространство Украины.