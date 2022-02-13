Чи закриє Україна небо через загрозу російського вторгнення – заява. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n166994-chy-zakryie-ukrayina-nebo-cherez-zagrozu-rosiyskogo-vtorgnennya-zayava.html

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Попри загрозу вторгнення Росії повітряний простір над Україною залишиться відкритим. Держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників.

Більшість авіакомпаній продовжують діяльність без жодних обмежень. Зокрема, наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу. Про це повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. Для цього уряд, Офіс президента та наші міжнародні партнери напрацьовують спільні рішення. У разі потреби держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону, — прокоментував очільник відомства Олександр Кубраков.

Він додав, що держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку.

Ситуацію також прокоментував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, більш гостро на ситуацію реагують компанії, які користуються лізинговими форматами, а компанії, які володіють своїм авіапарком, куди більш лояльні.

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І нарешті, найважливіше, сама Україна не бачить сенсу закривати небо. Це нонсенс. І, на мій погляд, дещо нагадує свого роду часткову блокаду. Знову ж таки з елементами максимальної медійної ескалації, — зазначив він.

Нагадаємо, 12 лютого літак авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до «Борисполя», був змушений здійснити посадку в Кишиневі. За повідомленням авіаперевізника, рішення про посадку прийняли через заборону судновласника перетинати повітряний простір України.