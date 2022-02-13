Ще одна країна заявила про готовність прийняти біженців з України

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Вторгнення Росії в Україну може відбутися найближчим часом. Уже кілька країн заявили про готовність прийняти українських біженців, які втікатимуть від російської агресії.

До них приєдналася Латвія — Міністерство внутрішніх справ країни заявило про підготовку плану на випадок прибуття великої кількості біженців з України. Про це повідомляє національне телерадіомовлення LSM.

Очільниця відомства Марія Голубєва зазначила, що Латвія готова прийняти до 10 тис. українців. План МВС передали для оцінки іншим міністерства.

За словами міністра, цей план існує вже якийсь час, однак важливо розуміти, що «Україна має специфічні обставини».

По-перше, вона має безвізовий режим з Євросоюзом. По-друге, наші жителі обґрунтовано підтримують прагнення України зміцнити незалежність своєї країни та територіальну цілісність, — заявила Голубєва.

Вона додала, що громадяни Латвії з великим розумінням поставляться до необхідності прийняти частину українських біженців, «якщо станеться війна».

Міністр наголосила, що до можливого прибуття біженців потрібно бути готовими на державному рівні.

Раніше МЗС Латвії закликало своїх громадян Латвії залишити Україну найближчим часом. Як зазначили у міністерстві, для виїзду з України можна використати будь-який з найдоступніших безпечних видів транспорту — повітряні чи наземні маршрути.

Нагадаємо, Джо Байден закликав американських громадян негайно покинути Україну на тлі заяв про можливе вторгнення російських військ та після старту масштабних російсько-білоруських військових навчань «Союзна рішучість-2022».

За приблизними оцінками, поблизу кордонів України зібралася армія, яка налічує понад 130 тис. осіб. 13−19 лютого проходять ще одні російські військові навчання в Чорному та Азовському морях.

Партнери України — США, Велика Британія, Данія, Польща та інші країни Заходу — висловлюють підтримку територіальній цілісності країни й доставили сюди вже понад 1 000 тонн зброї. Росії у разі вторгнення вони погрожують небаченими санкціями.

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Помітне збільшення арсеналу української армії викликало роздратування Росії. Однак Кремль не збирається відводити війська від кордонів, продовжує масштабні навчання, а наміри нападати на Україну спростовує.

Джерело: LSM