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Ракурс
Які регіони можуть потрапити у «червону» зону – дані МОЗ

Які регіони можуть потрапити у «червону» зону — дані МОЗ

13 лют 2022, 13:04
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Карантин в Україні продовжує діяти на тлі нової хвилі коронавірусу. Станом на 13 лютого п’ять регіонів перебувають на червоному рівні епіднебезпеки.

Також побільшало «жовтих» областей — до Полтавської області приєдналася Харківська. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

У «червоній» зоні залишаються:

  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Луганська область;
  • Рівненська область;
  • Хмельницька область.

Показники решти областей України відповідають «помаранчевій» зоні. Якщо ситуація погіршиться, то в цих регіонах запровадять «червону» зону.


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Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 12 лютого, підхопили 24 тис. 518 українців, серед них 1 тис. 961 дитина та 329 медпрацівників.

У лікарні потрапили 3 тис. 935 осіб, від ускладнень коронавірусу померли 140 людей. При цьому подолати хворобу зуміли 8 тис. 288 українців.

Джерело: Ракурс


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