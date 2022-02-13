Які регіони можуть потрапити у «червону» зону – дані МОЗ

https://racurs.ua/ua/n166992-yaki-regiony-mojut-potrapyty-u-chervonu-zonu-dani-moz.html

Ракурс

Карантин в Україні продовжує діяти на тлі нової хвилі коронавірусу. Станом на 13 лютого п’ять регіонів перебувають на червоному рівні епіднебезпеки.

Також побільшало «жовтих» областей — до Полтавської області приєдналася Харківська. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

У «червоній» зоні залишаються:

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Луганська область;

Рівненська область;

Хмельницька область.

Показники решти областей України відповідають «помаранчевій» зоні. Якщо ситуація погіршиться, то в цих регіонах запровадять «червону» зону.

.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 12 лютого, підхопили 24 тис. 518 українців, серед них 1 тис. 961 дитина та 329 медпрацівників.

У лікарні потрапили 3 тис. 935 осіб, від ускладнень коронавірусу померли 140 людей. При цьому подолати хворобу зуміли 8 тис. 288 українців.