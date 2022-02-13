Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Какие регионы могут попасть в «красную» зону – данные Минздрава

Какие регионы могут попасть в «красную» зону — данные Минздрава

13 фев 2022, 13:04
999

Карантин продолжает действовать на фоне новой волны коронавируса. По состоянию на 13 февраля пять регионов находятся на красном уровне эпидопасности.

Также стало больше «желтых» областей — к Полтавской области присоединилась Харьковская. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В «красной» зоне остаются:

  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Луганская область;
  • Ровенская область;
  • Хмельницкая область.

Показатели остальных областей Украины соответствуют «оранжевой» зоне. Если ситуация ухудшится, то в этих регионах будет введена «красная» зона.


.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 12 февраля, подхватили 24 тыс. 518 украинцев, в том числе 1 тыс. 961 ребенок и 329 медработников.

В больницы попали 3 тыс. 935 человек, от осложнений коронавируса умерли 140 человек. При этом преодолеть заболевание сумели 8 тыс. 288 украинцев.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров