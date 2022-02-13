Какие регионы могут попасть в «красную» зону – данные Минздрава

https://racurs.ua/n166992-kakie-regiony-mogut-popast-v-krasnuu-zonu-dannye-minzdrava.html

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Карантин продолжает действовать на фоне новой волны коронавируса. По состоянию на 13 февраля пять регионов находятся на красном уровне эпидопасности.

Также стало больше «желтых» областей — к Полтавской области присоединилась Харьковская. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В «красной» зоне остаются:

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Луганская область;

Ровенская область;

Хмельницкая область.

Показатели остальных областей Украины соответствуют «оранжевой» зоне. Если ситуация ухудшится, то в этих регионах будет введена «красная» зона.

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Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 12 февраля, подхватили 24 тыс. 518 украинцев, в том числе 1 тыс. 961 ребенок и 329 медработников.

В больницы попали 3 тыс. 935 человек, от осложнений коронавируса умерли 140 человек. При этом преодолеть заболевание сумели 8 тыс. 288 украинцев.