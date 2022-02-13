Путин обсудил с Лукашенко НАТО и «ситуацию вокруг «Украины»

https://racurs.ua/n166991-putin-obsudil-s-lukashenko-nato-i-situaciu-vokrug-ukrainy.html

Ракурс

Вторжение России в Украину президент страны-агрессора Владимир Путин планирует вместе с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Об этом свидетельствует телефонный разговор политиков, во время которого они скоординировали свои позиции по отношению к Украине. Об этом сообщили в пресс-службах Путина и Лукашенко.

Главы государств обсудили вопросы международных отношений, в частности ситуацию вокруг Украины, и график предстоящих встреч и переговоров, — заявили в Беларуси.

В пресс-службе Кремля уточнили: речь шла также об отказе США и НАТО принять российские «гарантии безопасности» для разрядки напряженности в регионе.

Рассмотрена ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России. Договорились о дальнейших контактах, — говорится в сообщении.

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Ранее, как известно, Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.

Напомним, за последние недели Россия собрала у украинских границ более 100 тыс. военных. Страна-агрессор создала пункты давления с трех сторон Украины — в Крыму на юге, на российской стороне границы, а также в Беларуси на северной стороне украинской границы.