Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Путин обсудил с Лукашенко НАТО и «ситуацию вокруг «Украины»

Путин обсудил с Лукашенко НАТО и «ситуацию вокруг Украины»

13 фев 2022, 12:45
999

Вторжение России в Украину президент страны-агрессора Владимир Путин планирует вместе с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Об этом свидетельствует телефонный разговор политиков, во время которого они скоординировали свои позиции по отношению к Украине. Об этом сообщили в пресс-службах Путина и Лукашенко.

Главы государств обсудили вопросы международных отношений, в частности ситуацию вокруг Украины, и график предстоящих встреч и переговоров, — заявили в Беларуси.

В пресс-службе Кремля уточнили: речь шла также об отказе США и НАТО принять российские «гарантии безопасности» для разрядки напряженности в регионе.

Рассмотрена ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России. Договорились о дальнейших контактах, — говорится в сообщении.


.

Ранее, как известно, Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.

Напомним, за последние недели Россия собрала у украинских границ более 100 тыс. военных. Страна-агрессор создала пункты давления с трех сторон Украины — в Крыму на юге, на российской стороне границы, а также в Беларуси на северной стороне украинской границы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров