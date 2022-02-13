Путін обговорив з Лукашенком НАТО та «ситуацію навколо «України»

https://racurs.ua/ua/n166991-putin-obgovoryv-z-lukashenkom-nato-ta-sytuaciu-navkolo-ukrayiny.html

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Вторгнення Росії в Україну президент країни-агресора Володимир Путін планує разом з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Про це свідчить телефонна розмова політиків, під час якої вони скоординували свої позиції щодо України. Про це повідомили у прес-службах Путіна та Лукашенка.

Глави держав обговорили питання міжнародних відносин, зокрема ситуацію навколо України, і графік майбутніх зустрічей та переговорів, — заявили у Білорусі.

У прес-службі Кремля уточнили: йшлося також про відмову США та НАТО прийняти «російські гарантії безпеки» для розрядки напруженості в регіоні.

Розглянуто ситуацію навколо реакції США та НАТО на російські пропозиції щодо вироблення довгострокових міжнародно-правових гарантій безпеки Росії. Домовилися про подальші контакти, — йдеться у повідомленні.

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Раніше, як відомо, Лукашенко заявив, що у разі ескалації конфлікту між Києвом та Москвою Білорусь припинить постачання палива та електроенергії в Україну.

Нагадаємо, за останні тижні Росія зібрала біля українських кордонів понад 100 тис. військових. Країна-агресор створила пункти тиску з трьох сторін України — у Криму на півдні, на російському боці кордону, а також в Білорусі на північному боці українського кордону.