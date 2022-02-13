Еще одна страна заявила о готовности принять беженцев из Украины

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Вторжение России в Украину может произойти в ближайшее время. Уже несколько стран заявили о готовности принять украинских беженцев, которые будут убегать от российской агрессии.

К ним присоединилась Латвия — Министерство внутренних дел страны заявило о подготовки плана на случай прибытия большого количества беженцев из Украины. Об этом сообщает национальное телерадиовещание LSM.

Глава ведомства Мария Голубева отметила, что Латвия готова принять до 10 тыс. украинцев. План МВД был передан для оценки другим министерства.

По словам министра, этот план существует уже некоторое время, однако важно понимать, что «Украина имеет специфические обстоятельства».

Во-первых, у нее безвизовый режим с Евросоюзом. Во-вторых, наши жители поддерживают стремление Украины укрепить независимость своей страны и территориальную целостность, — заявила Голубева.

Она добавила, что граждане Латвии с большим пониманием отнесутся к необходимости принять часть украинских беженцев, «если произойдет война».

Министр подчеркнула, что к возможному прибытию беженцев нужно быть готовым на государственном уровне.

Ранее МИД Латвии призвал своих граждан Латвии покинуть Украину в ближайшее время. Как отметили в министерстве, для выезда из Украины можно использовать любой из самых безопасных видов транспорта — воздушные или наземные маршруты.

Напомним, Джо Байден призвал американских граждан немедленно покинуть Украину на фоне заявлений о возможном вторжении российских войск в Украину и после старта масштабных российско-белорусских военных учений «Союзная решимость-2022».

По приблизительным оценкам, вблизи границ Украины собралась армия, насчитывающая более 130 тыс. человек. 13−19 февраля проходят еще одни российские военные учения в Черном и Азовском морях.

Партнеры Украины — США, Великобритания, Дания, Польша и другие страны Запада — выражают поддержку территориальной целостности страны и доставили сюда уже более 1000 тонн оружия. России в случае вторжения они угрожают жесткими санкциями.

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Заметное увеличение арсенала украинской армии вызвало раздражение России. Однако Кремль не собирается отводить войска от границ, продолжает масштабные учения, а намерения нападать на Украину опровергает.

Источник:LSM