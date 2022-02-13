Погода на завтра. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Украине 14 февраля будет преобладать солнечная, без осадков. Холоднее всего будет ночью на востоке Украины — там температура будет достигать −8° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 5−10 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 14 февраля будет солнечной и почти весенней. Ночью температура воздуха упадет до −4°, а днем воздух будет достигать +5°.

Погода в Харькове ожидается солнечная, местами на небе будут проплывать облака. Градусы опустятся до −8° ночью и днем достигнут +4° тепла. Погода в Одессе завтра — теплая и солнечная. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют −4° мороза, а днем — +8°.

Погодные условия в Львове в понедельник будут весенними, без осадков. Столбики термометров ночью покажут от −3 до −5° мороза, а днем обещают +8°.

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Геомагнитная обстановка в Украине 14 февраля прогнозируется спокойная — магнитных бурь не ожидается.

Источник: Gismeteo