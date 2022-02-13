Мы с**ли на санкции Запада – посол России о новых ограничениях

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Санкции против России, которые Запад может ввести в случае нового вторжения в Украину, совсем не пугают Кремль, заявил посол России в Швеции Виктор Татаринцев.

Извините за язык, но мы с***и на все их санкции. У нас уже было так много санкций, и в этом смысле они позитивно повлияли на нашу экономику и сельское хозяйство, — заявил диплом в интервью изданию Aftonbladet.

По его словам, США и НАТО «нагнетают обстановку в области безопасности». Посол считает, что это стало причиной возражений России насчет членства Швеции в Североатлантическом Альянсе.

Татаринцев при этом отметил, что антироссийские санкции якобы помогли стране-агрессору увеличить экспорт.

У нас нет ни итальянских, ни швейцарских сыров, но мы научились делать такие же хорошие русские сыры по итальянским и швейцарским рецептам. В новых санкциях нет ничего хорошего, но это и не так плохо, как говорит Запад, — считает дипломат.

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Напомним, за последние недели Россия собрала у украинских границ более 100 тыс. военных. Страна-агрессор создала пункты давления с трех сторон Украины — в Крыму на юге, на российской стороне границы, а также в Беларуси на северной стороне украинской границы.

Источник: Aftonbladet