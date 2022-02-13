Ми с**ли на санкції Заходу – посол Росії про нові обмеження

https://racurs.ua/ua/n166995-my-s-ly-na-sankciyi-zahodu-posol-rosiyi-pro-novi-obmejennya.html

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Санкції проти Росії, які Захід може запровадити у разі нового вторгнення в Україну, зовсім не лякають Кремль, заявив посол Росії в Швеції Віктор Татаринцев.

Вибачте за мову, але ми с**ли на всі їхні санкції. У нас уже було так багато санкцій, і в цьому сенсі вони позитивно вплинули на нашу економіку та сільське господарство, — заявив диплом в інтерв’ю Aftonbladet.

За його словами, США та НАТО «нагнітають обстановку у сфері безпеки». Посол вважає, що через це Росія виступає проти членства Швеції у Північноатлантичному Альянсі.

Татаринцев при цьому зазначив, що антиросійські санкції нібито допомогли країні-агресору збільшити експорт.

У нас немає ні італійських, ні швейцарських сирів, але ми навчилися робити такі ж якісні російські сири за італійськими та швейцарськими рецептами. У нових санкціях немає нічого позитивного, але це й не так погано, як каже Захід, — вважає дипломат.

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Нагадаємо, за останні тижні Росія зібрала біля українських кордонів понад 100 тис. військових. Країна-агресор створила пункти тиску з трьох сторін України — у Криму на півдні, на російському боці кордону, а також в Білорусі на північному боці українського кордону.

Джерело: Aftonbladet