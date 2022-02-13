Погода на завтра. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n166996-vesnyani-dni-ta-morozni-nochi-poobicyaly-synoptyky-na-den-svyatogo-valentyna-karta.html

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Погода в Україні 14 лютого переважатиме сонячна, без опадів. Найхолодніше буде вночі на сході України — там температура сягатиме −8° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 5−10 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 14 лютого буде сонячною та майже весняною. Вночі температура повітря впаде до −4°, а вдень повітря сягатиме +5°.

Погода в Харкові очікується сонячна, місцями на небі пропливатимуть хмари. Градуси опустяться до −8° вночі і вдень сягнуть +4° тепла.

Погода в Одесі завтра — тепла і сонячна. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують −4° морозу, а вдень обіцяють +8°.

Погодні умови у Львові у понеділок будуть весняними, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −3 до −5° морозу, а вдень обіцяють +8°.

Геомагнітна обстановка в Україні 14 лютого прогнозується спокійна — магнітних бур не очікується.

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Джерело: Gismeteo