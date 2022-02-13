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Ракурс
Погода на завтра. Карта: Gismeteo

Весняні дні та морозні ночі пообіцяли синоптики на День святого Валентина (КАРТА)

13 лют 2022, 15:30
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Погода в Україні 14 лютого переважатиме сонячна, без опадів. Найхолодніше буде вночі на сході України — там температура сягатиме −8° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 5−10 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Опади в Європі. Карта: Gismeteo

Температура. Карта: Gismeteo

Погода в Києві 14 лютого буде сонячною та майже весняною. Вночі температура повітря впаде до −4°, а вдень повітря сягатиме +5°.

Погода у Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові очікується сонячна, місцями на небі пропливатимуть хмари. Градуси опустяться до −8° вночі і вдень сягнуть +4° тепла.

Погода в Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра — тепла і сонячна. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують −4° морозу, а вдень обіцяють +8°.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові у понеділок будуть весняними, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −3 до −5° морозу, а вдень обіцяють +8°.

Погода у Львові. Карта: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 14 лютого прогнозується спокійна — магнітних бур не очікується.


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Геомагнітна обстановка. Карта: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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